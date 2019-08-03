Движение по Жукову проезду перекрыли из-за пожара в Замоскворечье
Из-за возгорания дома на улице Дубининской движение в столичном районе Замоскворечье по Жукову проезду перекрыли в обоих направлениях. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Водителям нельзя проехать до дома № 19 по Жукову проезду от Дубининской.
— В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводятся необходимые мероприятия по охране общественного порядка, — заявили в пресс-службе ГУ МВД.
Водителей попросили заранее планировать свои маршруты в связи с перекрытием движения.
Напомним, что пожар произошел 3 августа в выселенном здании старой постройки. К тушению возгорания привлекли два вертолета. На месте работают 24 единицы техники и 67 человек.
Читайте также: Обрушение произошло в горящем здании на улице Дубининской