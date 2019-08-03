Врачи назвали наиболее типичные болезни для тех, кто родился зимой
Исследователи из Университета Кардиффа рассказали, что люди, появившиеся на свет в холодную пору года, более других склонны к психическим расстройствам.
Ученые считают, что это связано с тем, что в это время у беременных женщин повышенный уровень кортизола. Этот гормон провоцирует у ребенка в будущем развитие психологических расстройств.
По словам специалистов, уровень кортизола повышается в беременном организме по естественным причинам.
— Однако у представительниц слабого пола, рожавших осенью и зимой, в слюне в среднем обнаружено кортизола на 20 процентов, — передает словам профессора Роса Джонса Medicalxpress.
Подчеркивается, что в рамках исследований ученые сотрудничали с 316 женщинами. Все они были добровольцами.
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