Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с психическими расстройствами
Минздрав назвал регионы, в которых за 2018 год было зафиксировано самое большое количество пациентов с психическими расстройствами.
Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. В прошлом году там было зарегистрировано 4700 пациентов.
На втором месте оказалась Москва. В столице в 2018 году зарегистрировали 2800 пациентов.
Бронзу получил Татарстан с показателем в 2500 пациентов. Замыкают пятерку Башкирия и Челябинская область с 2400 и 2100 пациентов соответственно.
Меньше всего психических расстройств было зарегистрировано в Ненецком автономном округе. Там за 2018 год выявили всего восемь пациентов. Также небольшое количество пациентов на Чукотке и в Магаданской области – 44 и 56 соответственно.
Уточняется, что всего за 2018 год было поставлено 59,1 тысячи диагнозов «психическое расстройство». Это количество не учитывает случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ, сообщает RT.
Читайте также: Эксперты составили топ-5 лучших автомобилей для пенсионеров