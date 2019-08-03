Шойгу открыл АрМИ-2019, назвав их заметным мировым событием
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в субботу, 3 августа, открыл Пятые Армейские международные игры.
— Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха, — обратился министр к участникам соревнований.
Шойгу отметил, что игры продлятся две недели. За это время в соревнованиях примут участие 223 команды военных специалистов из 39 стран.
— Они уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников, — цитируют Шойгу РИА Новости.
Отметим, что девять стран — Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия — примут участие в соревнованиях в первый раз.
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