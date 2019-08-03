Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея Театра Вахтангова
Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 августа подписал указ о праздновании 100-летия с момента основания Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Мероприятия пройдут в 2020-2021 годах. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования по поручению Путина будет сформирован за полгода.
— В связи с исполняющимся в 2021 году 100-летием Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова постановляю: провести в 2020-2021 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, — говорится в указе президента России.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
СПРАВКА
Театр имени Вахтангова был образован в Москве в 1913 году. Однако официальной датой открытия тогда третьей студии МХАТа является 13 ноября 1921 года. Именно в этот день Театр имени Вахтангова показал зрителям свой первый спектакль.
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