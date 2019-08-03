Бесплатные шаттлы будут доставлять москвичей на «Остров мечты»

Для посетителей тематического парка «Остров мечты» запустят два маршрута шаттлов: от метро «Кожуховская» и от станции МЦК ЗИЛ. Гости парка смогут воспользоваться ими бесплатно.

Научно-исследовательский институт «МосТрансПроект» уже включил новые маршруты в транспортную схему города. Таким образом удастся достичь максимально быстрого и комфортного перемещения гостей парка. Всего будет запущено два маршрута бесплатных шаттлов: «Кожуховская — «Остров мечты» и ЗИЛ — «Остров мечты».

Обслуживать бесплатные шаттлы до «Острова мечты» будет ГУП «Мосгортранс». От станции метро «Кожуховская» пустят 12 автобусов, а от станции МЦК ЗИЛ поедут 10 автобусов — они будут ходить по маршрутам с пятиминутными интервалами.

— Посетители смогут быстро добраться до парка: время в пути от «Кожуховской» составит 18 минут, а от МЦК ЗИЛ — 15 минут. При этом на линии выпустят только новые автобусы большой вместимости, чтобы в будущий парк было максимально удобно приезжать на городском транспорте, — пояснили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Руководитель проекта Константин Голубев отметил, что с открытием парка ожидается довольно большой поток посетителей, особенно в первый год работы.

— По предварительным оценкам, количество гостей тематического парка с аттракционами может достигать 7,5 миллиона человек в год, а посетить весь комплекс «Остров мечты» смогут 50 миллионов. Поэтому вопрос транспортной доступности нашего проекта — один из самых важных и сложных, — подчеркнул Голубев. — Сегодня благодаря поддержке столичных властей организована вся необходимая транспортная инфраструктура: от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова построен надземный пешеходный переход, оснащенный лифтами и траволаторами. Для автомобилистов строится мост через Кожуховский затон, который соединит Нагатинскую пойму и 2-й Южнопортовый проезд, разгрузив проспект Андропова. Запуск бесплатных шаттлов станет еще одним удобным и быстрым способом добраться до «Острова мечты».

Тематический парк расположится в Нагатинской пойме на расстоянии 500 метров от станции метро «Технопарк». Траволаторная галерея над проспектом Андропова позволит сократить время перехода на 40 процентов: путь от метро до центрального входа займет всего 6 минут. Согласно расчетам инженеров НИИ «МосТрансПроект», от остановки общественного транспорта около метро «Технопарк» до «Острова мечты» можно будет дойти за 5 минут, а от конечной остановки бесплатных шаттлов — за 5,5 минуты. Также до парка можно дойти от Южного речного вокзала за 7 минут.

Кроме того, на территории парка будет организована двухъярусная парковка для автомобилей и автобусов.

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