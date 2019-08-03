Назван опасный аллерген, «скрытый» в продуктах питания
Аллергия на кунжут встречается достаточно часто, периодически в довольно тяжелых формах, заявили американские исследователи из Северо-Западного университета.
Профессор педиатрии и медицины в Северо-Западном университете доктор Ручи Гупта пояснил, что во многих продуктах питания кунжут содержится в качестве скрытого ингредиента.
— Его употребления сложно избежать. Между тем присутствующие в продуктах семена могут стать причиной тяжелой аллергической реакции, — рассказывает Гупта.
Гупта отметил, что аллергия на кунжут может проявиться в любое время как у взрослых, так и у детей. Специалисты уверены, что кунжут необходимо добавить в список основных пищевых аллергенов.
Кроме того, всю продукцию, содержащую кунжут, необходимо обязательно помечать специальной маркировкой, пишет MedicalХpress.
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