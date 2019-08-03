«Без психов не было бы искусства»: Боярский заступился за петербуржцев
Минздрав назвал регионы, в которых за 2018 год было зафиксировано самое большое количество пациентов с психическими расстройствами.
Согласно исследованию, на первом месте находится Санкт-Петербург. Российский актер Михаил Боярский данную информацию раскритиковал.
— Я с иронией отношусь к тому, чем занимаются врачи. Эти подсчеты бессмысленны и глупы. Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть, — уверен Боярский.
По мнению Боярского, врачам надо думать над тем, какие лекарства и в каком количестве стоит давать больным, передает «Говорит Москва».
Напомним, согласно данному исследованию, за 2018 год в Петербурге было зарегистрировано 4700 пациентов с психическими расстройствами. На втором месте оказалась Москва, а на третьем — Татарстан.
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