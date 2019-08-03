Где найти настоящий антиквариат в Москве

Вместе с членом Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров СНГ и России Анатолием Боровковым корреспондент «ВМ» искал редкости в новом культурном пространстве Гостиного Двора и обошел местные галереи.

— Найти сейчас настоящие антикварные вещи очень сложно, —рассказывает Анатолий Боровков. — Если вы вдруг увидели на барахолке что-то стоящее, то эта вещь либо подделка, либо украдена. Продавцы давно научились пользоваться Интернетом и задешево нормальную антикварную вещь не продадут, — добавил Анатолий Боровков.

Боровков — настоящий знаток старинных книг. В его галерее «Русский авангард 10–30-х годов» в Гостином Дворе я вдруг обнаруживаю... подлинные снимки известного фотографа Николая Свищова-Паола. Этот мастер жил в начале XX века и вошел в историю российской фотографии портретами известных людей, сделанными в художественной манере пиктрореализма — когда снимки больше похожи на картины. Анатолий любезно поясняет мне, что вот эта дама на фото — не кто иная, как известная актриса периода немого кино Вера Холодная.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

На обороте снимка рукой самого автора даже написано: «Вера Холодная, актриса».

— Однако при поиске антиквариата очень важно знать происхождение работ, только тогда можно быть уверенным в том, что это не подделка, — говорит Анатолий Боровков.

Пытаю сотрудницу галереи Наташу насчет других фоторедкостей. Роясь в записях, она выясняет, что фотографий Свищова-Паолы — целый ящик!

— Это коллекция снимков, которую нам принес сын известного российского кинооператора Русанова. Николай Русанов, лауреат государственных премий СССР, был близким другом фотографа, и тот, по рассказам сына, завещал ему целый чемодан со своими снимками. И вот теперь он у нас, — поясняет Наталья.

По словам эксперта, лучшие антикварные находки можно получить только от родственников художников или их друзей, но они никогда не будут продавать их на Измайловском вернисаже.

Рассматриваю снимки Свищова-Паолы внимательно. Интересуюсь: а сколько же они стоят? Галерист, смерив меня взглядом, гордо говорит, что по одной он эти работы не продает. Основание — раз уж эта коллекция собиралась самим автором, то пусть в таком виде и остается: негоже, мол, разбазаривать по одному такое богатое собрание. Среди фотографий и портрет самого Свищова-Паолы, сделанный известным художником Анатолием Трапани.

Действительный член Русского фотографического общества в Москве, Трапани изобрел способ обработки позитива, названный им «лучистый гумми». Трапани, называвший себя фотографом-художником, много экспериментировал с «техниками благородной печати», был одним из немногих русских авторов, работавших в технике фотоофорта и многоцветного бромойля. Вглядываясь в его снимок, видишь, что он и на фотографию-то не похож, по текстуре — как картина. Суть процесса, если объяснять по-простому, — после контактной (когда негатив вплотную прикладывался к фотобумаге) или проекционной (когда негатив проецировался на фотобумагу через фотоувеличитель) печати снимок дополнительно обрабатывался в специальных красителях, приобретал различные оттенки, а само изображение становилось удивительно мягким и «воздушным».

Держа в руках оригинал, я, конечно, испытываю настоящий трепет — ведь именно эту фотографию делал великий автор в начале ХХ века! Фото кажется объемным и каким-то «живым». Тому виной — пластика изображения, которую невозможно повторить современной цифровой техникой. Бережно ставлю снимок обратно в ящик. Подходим с Боровковым к книжному шкафу. Зорким глазом Анатолий тут же выхватывает... первое издание рассказа Антона Чехова «Каштанка», увидевшее свет в 1862 году! Подобные книги — большая редкость, и стоимость невзрачной на вид книжицы в тонком переплете — 300 000 рублей! Но это не предел.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Так, второе издание поэмы «Евгений Онегин» 1933 года было продано на аукционе в Лондоне за рекордные 70 000 фунтов стерлингов! В России такую книгу можно купить значительно дешевле, но вот покупателей что-то не видно. Поняв мой интерес к книгам, Анатолий решил сразить меня наповал и достал первую публикацию «Хаджи Абрека» Михаила Лермонтова! Поэт значился в ней как «Лермантов», и литературная критика того времени его не заметила. Известность же придет к нему только после публикации стихотворения «На смерть поэта». В галерее Боровкова в Гостином Дворе оказывается множество редких книг! Есть и редкая мебель. Гордость галериста Анатолия Боровкова — длинный книжный шкаф, сделанный архитектором Иваном Фоминым для художника-авангардиста Владимира Мюллера. У шкафа удивительно простая система регулировки полок по высоте — в форме косых засечек.

— В старых книгах есть много открытий, пока еще не все они оцифрованы. Вот, к примеру, чтобы вас еще раз удивить — первая публикация периодической таблицы элементов Дмитрия Менделеева в 1869 году в журнале Русского химического общества.

Анатолий отыскивает этот журнал и предлагает взглянуть. Мда... Выглядит она совсем не так, как мы привыкли, привычный со школьной скамьи вид она приобрела несколько позже. В общем, Гостиный Двор на Ильинке стал достойным местом для нового столичного арт-квартала и галеристов, у которых можно найти настоящий антиквариат.

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