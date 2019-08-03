Минздрав сообщил об увеличении числа детей с инвалидностью
За 2018 год число детей с инвалидностью в России увеличилось почти на 20 тысяч по сравнению с 2017 годом, сообщает Минздрав РФ.
Согласно данным, опубликованным в статистическом сборнике министерства за 2018 год, в 2017-м количество детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 17 лет составляло 568 523, а в 2018 году увеличилось до 586 855.
Однако уменьшился процент детей с инвалидностью, проживающих в интернате. В 2017 году таких детей было 11 процентов, а в 2018 — 10,4 процента.
Большая доля детей с инвалидностью в оба года приходится на возраст от 10 до 14 лет. А самыми частыми заболеваниями, вызывающими инвалидность, являются психические расстройства и расстройства поведения, сообщает ТАСС.
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