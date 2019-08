Глюкоза рассказала о своей ненависти

View this post on Instagram

Я – Глюкоза и я ненавижу! ⠀ Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! ⠀ Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть! ⠀ Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета — тем больше ненависти вокруг. ⠀ Ненависть высасывает всю жизнь изнутри. Единственное, что можно ненавидеть — саму НЕНАВИСТЬ! Так давайте делать это вместе! ⠀ P.S. Милые мои хейтеры, я вас очень люблю, вы у меня замечательные )) #glukoza #глюкоза