Деньги или здоровье покупателей: как работает бизнес просроченных продуктов

Куда попадают продукты из магазина, если срок их годности заканчивается? По закону весь товар нужно собирать и утилизировать. Магазин должен это делать сам или возвращать товар поставщикам. Однако, обойдя несколько торговых точек, вернее, их задние дворы, корреспондент «ВМ» убедился, что товар второй свежести расходится, что называется, на ура.

В крупном круглосуточном супермаркете было замечено, как продавцы с наступлением новых суток просто переклеивают наклейки на товар, продлевая ему срок годности. В этом легко убедиться, отклеив старую наклейку. Под ней — старая. Но если для печенья и макарон истечение срока годности не так страшно, то для мяса или рыбы это критично.

Мухлюют с товаром и хитрые экспедиторы, которые должны забирать просроченный товар. Как рассказал один из них, он, забирая замороженную рыбу, тут же в машине быстро переклеивает стикеры и отвозит рыбу в другой магазин.

— Пока вот сходило с рук — все равно все мороженное. Морозили, размораживали эту рыбу — и все полезные ее свойства потеряны. Деньги моим хозяевам важнее, — грустно поделился наболевшим экспедитор.

На заднем дворе одного из супермаркетов ко времени выброса товара выстраивается длинная очередь. В объектив фотокамеры эти люди попадать не хотят. Разговорчивостью тоже не отличаются.

— Мы бы рады раздавать продукты, у которых срок годности истек, но не имеем на это права, — поделился заместитель директора магазина на Красносельской Ахмед.

По его словам, к часу наполнения мусорного контейнера приходят одни и те же люди. Они прилично одеты и забирают абсолютно все, если цела упаковка. Когда он поинтересовался, что же они делают с просроченными йогуртами, один мужчина сказал, что продает это на вокзале. Резонная ремарка, что покупателей он просто травит, вызвала у него ехидный смех.

— Много людей еще приходят, чтобы подобрать что-то на корм животным. Нам инструкциями строго-настрого запрещено кому-то что-либо отдавать. Мы можем просто выкидывать. Но видя, что стоят страждущие, я не опорожняю коробку в мусорный бак, а просто ставлю рядом, — сообщил Ахмед.

Но есть, по его словам, и хитрые работники, которые в течении дня прячут подпорченный товар и потом пытаются его продать.

В странах ЕС приняли меры по сбережению и реализации продуктов с истекшим сроком годности. Во Франции принят закон, запрещающий супермаркетам уничтожать просрочку. Такие продукты они обязаны бесплатно отдавать благотворительным организациям или передавать для кормления животных. За несоблюдение этого закона грозит штраф до 75 тысяч евро или до 2 лет тюрьмы. Создаются информационные порталы, на которых и мелкие предприниматели, и ретейлеры объявляют, где у них можно забрать просроченный или близкий к окончанию срока годности товар. В Дании даже открылась сеть супермаркетов WeFood, предлагающая продукты с истекающим сроком годности за 50 и даже 30 процентов от их стоимости. Результат впечатляет: объемы выбрасываемой еды в этой стране сократились на 25 процентов, а люди со скромным достатком получили возможность покупать хорошие продукты — просто их нужно поскорее съесть. Делаются определенные подвижки и у нас.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявляет, что осенью предлагается рассмотреть законопроект об освобождении магазинов и торговых сетей от уплаты НДС, если они бесплатно раздают продукты с истекающим сроком годности. Продукты питания — самый дорогостоящий вид отходов для утилизации после медицинских. Поэтому необходимо установить жесткий контроль за их утилизацией и оформить налоговые льготы для тех магазинов и торговых сетей, которые будут участвовать в программе раздачи продуктов через благотворительные организации. Ранее представитель одной из торговых сетей Мария Курносова заявляла, что довольно трудно провести передачу продуктов, соблюдая всю технологическую цепочку.

— Пример: мы снимаем с реализации йогурт за сутки до окончания его срока годности. Проблема в том, как оформить этот йогурт и передать малоимущему человеку. Кроме того, нам нужно обеспечить эту передачу в определенном температурном режиме, — говорила Мария Курносова еще в феврале 2019 года, когда депутат Сергей Вострецов только-только выступил с такой инициативой.

А как дела обстоят сегодня, спустя семь месяцев? Сергей Вострецов сообщил «ВМ», что планирует осенью выступить с новой инициативой.

— Необходимо еще и контролировать торговые сети. Освобождение от НДС — это как бы пряник, но нужен еще и кнут! Очень сложно контролировать, сколько именно товара раздали неимущим. Зная изобретательность хитрых коммерсантов, можно предположить, что они быстро найдут схемы списания товара. Нужно разработать необходимую нормативную базу и продумать систему жесткого контроля, — добавил депутат.

Сергей Вострецов также пояснил, что есть разные виды продукции — к примеру, скоропортящиеся кулинарные блюда имеют очень жесткие временные рамки хранения, а, скажем, банка тушенки имеет гораздо больший срок хранения. Все это нужно учитывать при раздаче и выработке норм работы с просрочкой.

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