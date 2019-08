Валерия предложила отказаться от мобильных телефонов

View this post on Instagram

Интересно, реально сегодня добровольно отказаться от мобильника и интернета хотя бы на день? Кто - нибудь из вас пробовал такой детокс? Ломки были? Про себя лишь могу сказать, что в прошлом году во время похода в горы Карачаево - Черкесии у нас не было никакой связи, в течение пяти дней мы были оторваны от мира. При таком режиме, физических трудностях, экстремальных ситуациях, с которыми сталкивались мы, про свои мобильные никто и не вспоминал. Вывод : реальная жизнь должна быть интереснее виртуальной . Но даже если это и так, то соблазн интернета велик при его доступности. Вот как нам всем дальше жить? #соцсети #цифровойдетокс #интернет #москва #мир