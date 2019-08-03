Валерия предложила отказаться от мобильных телефонов
Российская певица Валерия на своей странице в социальной сети задалась вопросом добровольного отказа от мобильных телефонов. Она поинтересовалась у подписчиков, пробовал ли кто-то из них хотя бы день провести без собственного гаджета.
Пост артистки в ее профиле в Instagram появился 3 августа.
— Кто-нибудь из вас пробовал такой детокс? Ломки были? Про себя лишь могу сказать, что в прошлом году во время похода в горы Карачаево-Черкесии у нас не было никакой связи, в течение пяти дней мы были оторваны от мира. При таком режиме, физических трудностях, экстремальных ситуациях, с которыми сталкивались мы, про свои мобильные никто и не вспоминал, — делится Валерия.
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Интересно, реально сегодня добровольно отказаться от мобильника и интернета хотя бы на день? Кто - нибудь из вас пробовал такой детокс? Ломки были? Про себя лишь могу сказать, что в прошлом году во время похода в горы Карачаево - Черкесии у нас не было никакой связи, в течение пяти дней мы были оторваны от мира. При таком режиме, физических трудностях, экстремальных ситуациях, с которыми сталкивались мы, про свои мобильные никто и не вспоминал. Вывод : реальная жизнь должна быть интереснее виртуальной . Но даже если это и так, то соблазн интернета велик при его доступности. Вот как нам всем дальше жить? #соцсети #цифровойдетокс #интернет #москва #мир
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Она заключила, что реальная жизнь должна быть интереснее, чем виртуальная.
— Но даже если это и так, то соблазн интернета велик при его доступности. Вот как нам всем дальше жить? — задалась риторическим вопросом артистка.
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