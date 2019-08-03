Валерия предложила отказаться от мобильных телефонов

Российская певица Валерия на своей странице в социальной сети задалась вопросом добровольного отказа от мобильных телефонов. Она поинтересовалась у подписчиков, пробовал ли кто-то из них хотя бы день провести без собственного гаджета.

Пост артистки в ее профиле в Instagram появился 3 августа.

— Кто-нибудь из вас пробовал такой детокс? Ломки были? Про себя лишь могу сказать, что в прошлом году во время похода в горы Карачаево-Черкесии у нас не было никакой связи, в течение пяти дней мы были оторваны от мира. При таком режиме, физических трудностях, экстремальных ситуациях, с которыми сталкивались мы, про свои мобильные никто и не вспоминал, — делится Валерия.

Она заключила, что реальная жизнь должна быть интереснее, чем виртуальная.

— Но даже если это и так, то соблазн интернета велик при его доступности. Вот как нам всем дальше жить? — задалась риторическим вопросом артистка.

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