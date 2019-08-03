Силуанов отметил, что новые санкции США ухудшат отношения между странами
Гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика позволяют экономике Российской Федерации быстро приспосабливаться к санкционному давлению и внешним неблагоприятным условиям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он прокомментировал новые санкции Соединенных Штатов против России.
— Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, — цитирует ТАСС первого вице-премьера.
Кроме того, Силуанов напомнил о том, что российская экономика за последние несколько лет показала устойчивость к внешним ограничениям, санкциям.
По его словам, благодаря гибкой макроэкономической конструкции представляется возможным приспособить экономику к внешним неблагоприятным условиям.
Напомним, США ввели второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей».
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