США ввели второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей»
США ввели второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению американской стороны, Москва после первого пакета ограничительных мер в ответ на «использование химоружия» не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США.
Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер против России из-за «дела Скрипалей».
Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По мнению британской стороны, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к «делу Скрипалей».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по данному делу было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, однако британские власти на них не отреагировали.
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