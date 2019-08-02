Госдума заверила, что выход США из ДРСМД не несет угроз безопасности РФ

В Госдуме заявили, что выход США из ДРСМД не скажется на безопасности России. Об этом сообщил ТАСС депутат Владимир Гутенев.

По мнению спикера, договор «выполнил свою историческую миссию». Он считает документ обременительным для России и выразил беспокойство тем, что американские власти намерены отказаться от всех договоров, запрещающих или ограничивающих определенные вооружения. Речь идет, в частности, о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

— Испытываю довольно серьезную тревогу за судьбу СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. С вероятностью более 50 процентов могу предположить, что и этот договор не будет продлен, — отметил Гутенев.

Депутат также сказал, что РФ способна дать технический ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Среди возможных мер — модернизация существующих ракет и использование новой продукции.

ДРСМД был заключен в 1987 году. В начале 2019 года в США сообщили о желании расторгнуть соглашение, а 31 июля подтвердили выход из договора. Еще в феврале Россия получила обвинение от американской стороны в нарушении условий документа. В Кремле ответили, что заявления необоснованны.

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