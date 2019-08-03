Стало известно, какими психологическими расстройствами чаще страдают москвичи

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге — 4700 пациентов. Второе место заняла Москва с показателем 2800 пациентов. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, почему такая разница в статистике между столицами и с какими проблемами чаще всего москвичи обращаются к психиатрам.

Врач-психотерапевт, профессор, кандидат медицинских наук Александр Полеев считает, что в Москве население имеет больше свободных денег и может себе позволить обращаться к частным специалистам.

— Я думаю, что тут любая статистика не полностью достоверна, потому что огромная часть больных лечится у частных специалистов и не попадает ни в какие статистики. Так как частный врач не сообщает о психическом заболевании пациента и не обязан это делать. Такие же сложности с наркологией. Поэтому мы можем говорить только о тех, кто обращается в официальные учреждения. Наверное, в Москве народ побогаче, выше число частнопрактикующих врачей психотерапевтов и психологов, поэтому люди реже обращаются в государственные психоневрологические диспансеры. Вообще во всем мире чем больше город, тем больше там концентрация такого рода больных, — заявил врач.



Портрет московского пациента психиатров и психотерапевтов выглядит так же, как петербуржского, нью-йоркского или лондонского, считает Полеев. Наиболее частое психическое расстройство — это депрессия.

— Она может быть невротического происхождения или эндогенного. Это тревожные состояния, панические атаки. Это зависимости, игроголизм, пищеголизм и так далее. Также нельзя не упомянуть людей с психическими заболеваниями, такими как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз с бредом, с эндогенной депрессией (так называется процесс, возникающий, развивающийся в организме вследствие внутренних причин — прим. «ВМ»), — пояснил Полеев.

И все же врач-психиатр, нарколог и психотерапевт Игорь Лазарев рассказал, что есть несколько факторов, из-за которых в Петербурге больше зарегистрировано людей с психическими заболеваниями, чем в Москве.

— Это и культуральный момент, что Санкт-Петербург любят люди с особенностями, творческие личности, у которых может быть предрасположенность к различным заболеваниям. И вот когда приезжает, скажем так, странная молодежь из регионов, и у них там происходит обострение. В целом же есть психиатрия большая и малая. Большая — это шизофрения и психозы, а малая — это депрессии, неврозы. Вторых, конечно, гораздо больше. На депрессию тоже влияет ряд факторов. Это и климат: 300 дней без солнца не могут не сказаться. Нарушается выработка гормонов, мелатонина. Также есть разница в подходе к постановке диагнозов у так называемых московской и ленинградской школ. Депрессия — это проблема всех больших городов, — отметил эксперт.

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