Эксперт назвала лучшие способы для снижения уровня сахара в крови
Эксперт Гудрун Йонссон назвала лучшие способы, позволяющие снизить уровень сахара в крови.
По ее словам, недостаток питьевой воды приводит к снижению энергии, головным болям, обезвоживанию, которое мозг воспринимает за голод. Жидкость поможет почкам вывести из организма лишний сахар.
Также регулярные физические упражнения повышают чувствительность к инсулину. Спорт забирает излишки глюкозы, которые преобразуются в энергию для питания мышц.
Кроме того, снизить сахар помогут продукты с низким гликемическим индексом. Клетчатка поможет предотвратить так называемые сахарные порывы. Пищевые волокна подавляют чувство голода и помогают бороться с тягой к сладкому, сообщается в издании MedicalXpress.
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