Актрису Настасью Самбурскую оштрафовали сотрудники ДПС
Российскую актрису Настасью Самбурскую остановили сотрудники ДПС и выписали штраф.
По ее словам, она затонировала свой автомобиль, пыталась спастись от навязчивых поклонников. Однако сотрудники ГИБДД решили, что тонировка ее машины превышает установленные законом нормы. Они измерили уровень затонированности стекол транспртного средства звезды и выписали ей штраф, с которым она полностью не согласна.
Настасья Самбурская уверена, что сотрудники ДПС нарушили правила проверки, так как измерение проходило в темное время суток и не на специальной станции, сообщает РЕН ТВ.
Также актриса рассказала, что потом ее еще четыре раза выдергивали из общего потока машин, а она махала протоколом, давая понять сотрудникам ДПС, что штраф у нее уже есть.
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