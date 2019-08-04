Член партии «Слуга народа» предложил сажать в тюрьму за переговоры с РФ
Будущий депутат от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского Богдан Яременко сказал, что неуполномоченные лица, которые вступят в переговоры со «страной-агрессором» Россией, должны будут нести уголовную ответственность.
— Я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства, — заявил депутат «Интерфакс-Украине».
Он добавил, что выступает против влияния государства на жизнь общества, но при этом во внешней политике и обороне украинские власти должны действовать четко и уверенно. Богдан Яременко предложил разрешить вступать в диалог с Москвой только официальным лицам.
В июле глава Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину расширить «нормандский формат». Он призвал встретиться в Минске и обсудить вопросы по Крыму и ситуацию в Донбассе при участии лидеров США, Франции, Великобритании и Германии.
Владимир Путин назвал данное предложение интересным и отметил, что подобная встреча должна быть хорошо подготовлена.
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