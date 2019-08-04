Девятнадцать человек погибли в результате стрельбы на западе Техаса

Не менее 19 человек погибли, еще 40 ранены в результате стрельбы, произошедшей 3 августа 2019 года в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом полиция подтвердила гибель только одного человека, но сообщила, что жертв много. Генеральный прокурор Техаса заявил, что в результате стрельбы в ТЦ погибли от 15 до 20 человек.

Более 20 человек доставили в больницы, их состояние медики оценивают как критическое. Среди пострадавших есть двое детей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе 21-летнего жителя Даллас. Перед стрельбой в ТЦ он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter манифест. Молодой человек написал в нем, что поддерживает теракт, который произошел в мечетях в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек. Он заявил, что своими действиями он защищает США от иностранного «нашествия».

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