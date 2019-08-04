Фестиваль «Достигая цели!» пройдет в «Лужниках» 4 августа
В воскресенье, 4 августа, на территории спортивного комплекса «Лужники» состоится фестиваль «Достигая цели!». Музыкально-спортивный праздник, который посвятили Дню железнодорожника, предложит москвичам любого возраста разнообразную программу, включающую концерт и благотворительный забег.
Среди занятий, подготовленных организаторами события для гостей фестиваля, — возможность посетить одну из множества развлекательных и спортивных площадок. На них москвичам покажут фристайл-шоу и концерт с участием различных музыкантов.
— Все желающие смогут сыграть в футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы и другие игры, — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Также в рамках мероприятия покажут фристайл-шоу и проведут турнир по панна-футболу. В программе праздника состоятся спортивные мастер-классы, а для детей оборудуют игровые зоны.
Одним из главных событий грядущего фестиваля станет благотворительный забег, который организуют сразу на четырех дистанциях, подходящих для разного уровня спортивной подготовки участников. Гостям предложат пробежать 500 и 1520 метров, а также пять и 10 километров.
Вход на музыкально-спортивный фестиваль «Достигая цели!» свободный для всех желающих.
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