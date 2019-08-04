Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы» пройдет 18 августа
Во дворе Музея Москвы 18 августа 2019 года пройдет Антикварный маркет «Лето в Музее Москвы». Любителям старины предложат большие коллекции антиквариата и винтажных вещей.
Посетители маркета смогут приобрести антикварный фарфор из России и Европы, старинные лампы и светильники, предметы интерьера и сервировки стола, уникальные кружева, ткани и вышивки, одежду и украшения, гравюры, игрушки, книги, открытки и много других вещей.
Москвичам представят легенды автопрома прошлых лет — от автомобилей послевоенной столицы до иностранных марок 60-х годов. Кроме того, Велошкола Музея Москвы проведет парад советских и зарубежных велосипедов.
Вход в музей 18 августа будет бесплатным.
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