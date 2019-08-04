Ученые нашли способ борьбы с преждевременной смертью мозга
Ученые из Национальных институтов здоровья в США нашли способ замедлить развитие прионной инфекции скрепи у лабораторных мышей. Подобные заболевания, такие как болезнь Крейтцфельдта-Якоба и коровье бешенство у коров, на сегодняшний день считаются неизлечимыми и приводят к преждевременной смерти.
В рамках исследования ученые вводили мышам несколько разновидностей антисмысловых олигонуклеотидов, коротких молекул РНК, предотвращающих синтез белков. Часть грызунов была заражена скрепи за 14 дней до введения препаратов, а часть заразили спустя несколько недель после инъекции.
В итоге мыши из первой группы не демонстрировали клинических признаков на протяжении 250 дней и жили на 81 процент дольше, чем обычные мыши.
В будущем планируется использовать олигонуклеотиды для испытания на прионных заболеваниях человека. Ученые надеются, что их можно будет применять для борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, болезнью Альцгеймера и болезнью Хантингтона, передает MedicalXpress.
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