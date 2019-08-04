Диетолог рассказал об эффективности перезрелых бананов против рака
Бананы с коричневыми пятнами на кожуре, говорящими об их перезрелости, обладают большим количеством антиоксидантов, убивающих раковые клетки. Об этом сообщил австралийский диетолог Райан Пинто.
Специалист сравнил разные виды зрелости бананов и их воздействие на организм человека. Так, зеленые плоды содержат большое количество крахмала, зачастую вызывающего в животе чувство дискомфорта и повышенное газообразование. Несмотря на то, что недозрелые бананы затрудняют пищеварение, они дают человеку чувство быстрого насыщения. Такие плоды рекомендуются людям, опасающимся резкого повышения уровня глюкозы в крови.
В бананах желтого цвета содержится меньше крахмала, но они отличаются большим количеством сахара. Благодаря высокому гликемическому индексу организму легче их переваривать. Тем не менее, чем более банан спелый, тем меньше в нем содержится питательных микроэлементов.
Бананы с коричневыми пятнами на кожуре выглядят так потому, что крахмал в них превращается в глюкозу. Несмотря на положительное действие плодов в борьбе с раковыми клетками, данный вид наносит фигуре самый большой вред, передает Daily Mail.
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