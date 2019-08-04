Роспотребнадзор поделился рекомендациями по защите от постельных клопов
На территории ряда городов России были замечены тропические постельные клопы. Основной период их активности приходится на лето и начало отопительного сезона. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, как защитить свой дом от постельных клопов.
Для того, чтобы на ранней стадии заметить появление вредителей, рекомендуется как можно чаще менять постельное белье. Тропические постельные клопы, появившиеся в одной квартире, создают риск скорого заражения целого дома. Кроме того, насекомых можно встретить даже в пятизвездочных гостиницах — для их размножения не обязательны антисанитарные условия. Поэтому при заселении в номер требуется внимательно осмотреть постель и отказаться от проживания в гостинице при малейших признаках наличия постельных клопов.
Наиболее эффективным способом предупреждения размножения насекомых являются профилактические и санитарно-технические мероприятия. Эффективным средством считается регулярная уборка помещений с использованием пылесоса, частая замена постельного белья и систематический ремонт квартир. В последнем случае следует уделить особое внимание побелке потолков, тщательной оклейке обоев и заделке щелей в полях, за плинтусами и у дверных косяков, передает агентство городских новостей «Москва».
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