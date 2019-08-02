Дезинфектолог рассказал, чем тропические клопы отличаются от обыкновенных
Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев рассказал «ВМ» о различиях между тропическими и обыкновенными клопами.
Ранее на территории Москвы были замечены тропические постельные клопы. Этот вид насекомых — экзотический для европейской части России. Сообщается, что с каждым годом их количество увеличивается в два раза.
Специалист объяснил, что клопы тропического вида внешне практически ничем не отличаются от обыкновенных. Есть лишь незначительные особенности в строении.
Что касается вреда, по словам эксперта, они не способны нанести больший вред человеку, чем их собратья.
Тропические насекомые точно также питаются кровью. Единственная значительная их особенность — они нападают на человека не только ночью, но и днем.
Опасны клопы тем, что их укусы вызывают аллергию у каждого третьего жителя планеты.
Вместе с тем ученые пока не подтвердили, что эти насекомые являются переносчиками каких-либо болезней и инфекций.
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