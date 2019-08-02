Дезинфектолог рассказал, чем опасны тропические клопы и как с ними бороться

В Москве появились тропические постельные клопы. Данный вид является новым для европейской части России. Согласно информации Роспотребнадзора, с каждым годом численность этих насекомых возрастает вдвое. В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома.

О том, как определить наличие вредителей в квартире, бороться с ними и обезопасить свою квартиру от нашествия клопов, «Вечерней Москве» рассказал ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев.



— Что это за тропические клопы? Новый вид?



— Ну да, этот новый вид в Москве появился. Они примерно с 2017 года тут возникли. Различать их может только специалист, поэтому естественно, что мало кто слышал о них.



— Чем они отличаются от обычных клопов?



— Выглядят как обыкновенные, разве что некоторыми частями тела выделяются, строением.



— Опасны и вредны ли они для человека?



— Настолько же вредные, насколько и обычные. Они питаются кровью, поэтому тянутся к человеку. У тропических есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем. Опасны ли они? Во-первых, они вызывают аллергию. То есть фактически каждый третий человек имеет аллергию на их укусы. Но, к счастью, наукой пока не доказано, что они переносят какую-либо инфекцию или заразу.



— Какой у них размер и как они попадают в квартиру?



— Примерно миллиметров 8, не очень большие. Попадают они в квартиру с различными вещами, можно также занести их на себе.



— Как от них избавиться?



— Ну, нужен комплексный подход. Просто так обрабатывать чем-то химическим нельзя, ибо у них может развиться устойчивость. Нужно перед этим советоваться со специалистом-дезинфектором. В нашем институте мы проводим исследования и можем подобрать правильные средства уничтожения.



— Поможет ли обычный душ смыть клопов с тела, если они вдруг есть на нем?



— Вообще на человеке они долго не задерживаются — пьют кровь и разбегаются в убежище. Так что если после путешествия человек приезжает, они уходят с него и прячутся. Но горячей воды в какой-то степени они боятся.

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