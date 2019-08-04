Минфин США разъяснил новые санкции против России
Новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, распространяются только на министерства, агентства и «суверенный фонд». Соответствующая информация была опубликована в тексте директивы, опубликованной Минфином США.
Согласно тексту документа, опубликованного ведомством, под санкции попадают Министерство финансов, Центробанк России и Фонд национального благосостояния. Второй пакет санкций в отношении РФ был введен в связи с делом Скрипалей.
Вашингтон будет выступать против финансовой и технической помощи, а также предоставления займов Москве международными финансовыми институтами.
Кроме того, в соответствии с новыми санкциями подразумевается запрет для банков США на участие в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга, а также предоставление правительству России нерублевых кредитов.
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