Воскресенье в Москве может стать самым холодным за более чем 70 лет
Воскресенье, 4 августа, имеет шанс стать самым холодным в Москве за более чем 70 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ожидается, что максимальная температура воздуха в этот день составит 13–15 градусов выше нуля.
— Такого холодного дня, я посмотрел по климатическому ряду, именно для 4 августа такого не было ни разу за последние 70 лет как минимум, — рассказал представитель центра погоды.
По словам синоптика, ниже 15 градусов температура 4 августа не была с 1948 года, передает РИА Новости.
Ранее «ВМ» рассказала о том, какая погода ждет москвичей в воскресенье. Жителям столицы стоит готовиться к пасмурному и холодному дню.
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