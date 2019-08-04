Доктор Мясников назвал лекарства, помогающие при приеме не по инструкции

Некоторые лекарства помогают при приеме не по инструкции. О четырех подобных средствах рассказал доктор Александр Мясников.

По словам врача, врачи в связи к индивидуальным подходом к пациенту назначают каждое пятое лекарство не по инструкции. Это связано с отдельными свойствами препаратов, которые могут оказать положительный эффект при лечении.

Первое подобное средство — аспирин. Формально назначаемое для профилактики инсульта и инфаркта, оно снижает риски развития рака кишечника и легких. Такова консолидированная позиция врачей всего мира — аспирин следует назначать людям с повышенным уровнем холестерина в крови, а также тем, у чьих близких родственников был обнаружен рак кишечника.

Еще одной группой лекарственных препаратов являются антидепрессанты. По словам доктора Мясникова, они являются первыми в списке обезболивающих средств. Врачи часто назначают их перед нестероидными противовоспалительными препаратами, так как антидепрессанты, особенно отдельные виды, помогают вернуть рецепторы в нормальное состояние и по многим параметрам превосходят обезболивающие.

Статины, обязательные при инфаркте и инсульте, врачи назначают при повышенном холестерине, давлении и сахаре. Также причиной приема данных лекарств может стать курение и ранние инфаркты у родственников.

Применяемый для борьбы с лишним весом метморфит может помочь в профилактике инсультов и инфарктов. Кроме того, данное средство в некоторых случаях помогало женщинам при бесплодии, передает «Экономика сегодня».

— Если врач назначает вам антидепрессант, это не значит, что вы сумасшедший. Просто он дает вам мощное обезболивание. Вы должны верить в квалификацию врача и понимать, что он делает это осознанно, — рассказал доктор Мясников.

По его словам, не стоит считать логику врача, назначающего те или иные препараты, странной.

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