Исследователи выяснили, какие напитки вредят здоровью зубов
Известно, что напитки с высоким содержанием сахара вредны для здоровья зубов. Ученые утверждают, что кислоты также оказывают негативное воздействие на эмаль.
К соответствующему выводу пришли ученые из Мельбурна. По их словам, кислотные добавки в напитках почти вдвое размягчают эмаль зуба. Это было доказано в ходе исследования, в рамках которого были протестированы спортивные напитки. Шесть из восьми из них оказались вредными для здоровья зубов.
По словам Эрика Рейнольдса из Мельбурнского университета, негативное действие на эмаль оказывают напитки, содержащие фосфорную и лимонную кислоту. Таким образом, здоровую улыбку может испортить даже обычный свежевыжатый апельсиновый сок.
Тем не менее совсем отказываться от напитков с содержанием кислот не нужно. Для того, чтобы избежать негативного эффекта от стакана выпитого сока, следует просто прополоскать рот водой. Важно, что при этом не стоит идти чистить зубы — волокна зубной щетки наносят размягченной кислотой эмали дополнительные повреждения, передает Zentrum der Gesundheit.
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