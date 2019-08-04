Топ-5 причин, почему стоит поехать в Алабино на «Танковый биатлон»

Дорогу танку уступают не из вежливости. Тяжелая боевая машина — это сплав скорости и огня. Но на открытии V Армейских международных игр 46-тонные Т-72Б3 элегантно станцевали «вальс», а уж затем рванули за победой на «биатлонной» трассе полигона Алабино.

Церемония открытия и первые старты самого популярного и зрелищного конкурса АрМИ-2019 — «Танкового биатлона» — прошли в выходные, но до окончания мирных игр военных профессионалов еще много времени — они завершатся 17 августа. «Вечерняя Москва» нашла пять веских поводов, почему необходимо найти время и посетить военные игры.

Поболеть за красные танки

На состоявшейся перед стартом соревнований жеребьевке российской команде достались танки красного цвета.

— Цвет победы, — коротко прокомментировал главный судья АрМИ-2019 генерал-майор Александр Перязев. — Наши ребята, конечно, будут сражаться только за первое место.

В прошлом году российские солдаты выиграли в «Танковом биатлоне» шестой раз подряд. Один из наших экипажей установил рекорд скорости на сложной, изобилующей препятствиями алабинской трассе — 77 километров в час. Не намерены русские уступать лидерство и в этом году.

Тем более, что такой дружной поддержке трибун может позавидовать даже столичный футбольный «Спартак». Когда орудия Т-72Б3 палят по бронетехнике условного противника или боевые машины лихо прыгают по косогорам и колейным мостам, крики зрителей почти перекрывают рев танковых двигателей. Возможно, там не хватает только вашего голоса.

Оторваться в фан-зоне

В этом году в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» впервые открыта специальная познавательно-развлекательная зона для болельщиков всех возрастов.

— Где еще любой мальчишка может почувствовать себя настоящим сапером? — спрашивает начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. И сам отвечает: Нигде. Наши специалисты подготовили в фан-зоне АрМИ-2019 учебное минное поле, где можно и с миноискателем в руках пройти, и потренироваться в управлении новейшими саперными роботами «Сфера» и «Скарабей».

Такие мини-роботы используются при разминировании в Сирии, а в России их возможно увидеть и подержать в руках только на АрМИ-2019. Впервые выставили для всеобщего пользования реальные тренажеры бойцов и наши десантники, а разведчики спецназа дают возможность заглянуть в окуляры специальных оптических приборов.

— Я окончательно решил пойти в разведку, — поделился с «Вечерней Москвой» планами на будущее четырехлетний москвич Роман Олейник. И свысока (хоть и снизу вверх) посмотрел на отца: капитан Валерий Олейник служит «всего лишь» в железнодорожных войсках...

Узнать о ратной истории Москвы

В двух шагах от гоночной трассы в Алабино — игровая зона. В павильоне можно сразиться в радиоуправляемый танковый бой, малышню отправить на штурмовую площадку, а людям взрослым взять в тире в руки легендарное оружие времен Великой Отечественной войны — ППШ, ППС и снайперскую винтовку Мосина.

Под открытым небом, в «Рыцарском городке», представлены пушки, огнем которых наши предки отражали вторжения во времена оные.

— Мы предлагаем ознакомиться с оружием ратников Москвы, использовавшимся еще до «времен Очакова и покоренья Крыма», — рассказал реконструктор Андрей Першин. — А если есть желание, то и обучим сражаться на безопасных муляжах мечей и алебард.

Вкусить цуйван под «Амаруллу»

В Алабино проводится еще один конкурс АрМИ-2019 — «Полевая кухня». В прошлом году военные повара накормили зрителей (бесплатно) тремя тоннами продуктов.

В этом году стол беднее не стал. Полковнику Баярсайхану Батняму, начальнику команды монгольской армии, даже пришлось самому стать на раздачу и помогать своим солдатам-поварам.

— Русским людям больше всего пришелся по вкусу цуйван, — говорит он. — Это наша национальная лапша с мясом. Очень вкусная!

А поварская команда из ЮАР вместе с закуской предлагала и выпивку — вкуснейший ликер «Амаруллу». Раньше подобным «грешили» только братья-белорусы, на прошлых военных играх варившие самогонку прямо в солдатских бачках и тут же наливавшие ее, еще горячую, всем страждущим. В этом году «передовой опыт» получил распространение.

Посетить «Дом дружбы»

Зажигательные арабские танцы в исполнении сирийских артистов, чаепитие по-вьетнамски, глиняные детские свистульки из Белоруссии и много еще чего интересного можно увидеть на АрМИ-2019 в «Доме дружбы».

Здесь каждая из 39 стран-участниц представила национальные традиции и промыслы по простому принципу: чем богаты, тем и рады. Заодно радуются и солдаты-участники армейских игр, и зрители, унося на память разнообразные сувениры из разных уголков планеты.

Цифры

5000 военнослужащих принимают участие в состязаниях АрМИ-2019.

223 команды из вооруженных сил 39 государств мира вступили в борьбу за победу в мирных соревнованиях военных.

32 конкурса включены в расписание V Армейских международных игр, 15 из них проходят в России.

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