Задержана сотрудница банка, укравшая более 10 миллионов рублей
В Брянске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России вместе с региональным УФСБ задержали сотрудницу банка, подозреваемую в мошенничестве и легализации денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанная является заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков. При заключении договора с клиентом подозреваемая ввела его в заблуждение, в результате чего получила доступ к управлению его лицевым счетом. В дальнейшем она вывела со счета более 10 миллионов рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Для подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В данный момент продолжается предварительное расследование уголовного дела, сотрудники полиции проверяют причастность женщины к другим противоправным действиям, сообщается на сайте МВД России.
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