Возвращение короля

По формату ремейк — и не мультфильм, и не игровое кино в прежнем понимании. В дело пошли новые VR-технологии, у которых пока даже четко сформулированного названия нет. Весь фильм снят в виртуальной реальности: сначала при помощи компьютерной графики была создана саванна, населена всевозможными животными, а потом уже, при помощи специального оборудования, режиссер и оператор погрузились в этот несуществующий мир и пересняли старую историю на новый лад.

Получилось удивительное зрелище, которое обещает переворот в мировой киноиндустрии. Такого реализма мы еще не видели — все животные выглядят как настоящие.

Настолько, что закадровые голоса озвучки не вяжутся с героями — как может говорить реальный лев? Впрочем, такие мысли могут возникнуть только у взрослых зрителей, а дети поверят в сказку сразу и безоговорочно.

Снимать ноу-хау доверили режиссеру Джону Фавро, снявшему главные хиты Disney «Железный человек» и «Железный человек-2» (именно с них началось победное шествие по миру франшизы киновселенной Marvel), а также мрачноватую «Книгу джунглей», которую больше ругали, чем хвалили. Однако история Маугли была просто пробным камнем перед возвращением «Короля Льва»: обкатывали новую технологию фотореальности, готовясь к главному летнему блокбастеру 2019 года.

Лето для кинотеатров — время особенное. С одной стороны, зрителей меньше, посещаемость кинозалов падает, поэтому они стараются привлечь народ громкой премьерой с участием суперзвезд. Но в последние годы летние блокбастеры часто проваливаются, так что прежде чем выпустить потенциальный хит летом, студии долго взвешивают риски. В случае с «Королем Львом» Disney не прогадал — это так называемое семейное кино, куда вместе с детьми с удовольствием пойдут и родители, чтобы поностальгировать, вспоминая, как сами в свое время рыдали над душераздирающей сценой гибели льва Муфасы.

Потому что от сюжета студия не отступила ни на шаг: все любимые персонажи на месте, равно как и музыкальные хиты. В ремейке животные поют так же много, как в прежнем мультике, поэтому знакомой «Акуна матата» и другим песенкам можно подпевать всей семьей.

Напомним сюжет. Звериным царством правил лев Муфаса, поддерживая баланс между хищниками и травоядными. У Муфасы родился наследник — львенок Симба. Рождение наследника стало радостным событием для всех обитателей саванны, кроме родного брата Муфасы — облезлого и хилого Шрама, который сам метил в короли, и появление Симбы лишило его последних шансов на престол. Тогда амбициозный младший брат короля вступил в сговор с врагами Муфасы — племенем гиен, заманил старшего в ловушку и убил.

Симба выжил, но убежал далеко от родного дома, виня себя в смерти отца. Сироту подобрали двое закадычных друзей — сурикат Тимон и бородавочник Пумба. Приняли к себе в компанию и научили жить одним днем, не рефлексируя. Когда Симба вырос, то вернулся домой — мстить Шраму, разгонять гиен и наводить порядок в родном королевстве.

Расхождений в сюжете фактически нет, кроме нескольких несущественных, герои остались прежними. Мудрый Муфаса с роскошной гривой, подлый Шрам, болтливый Зазу, птица-носорог и глашатай короля, малыш Симба, его подружка Нала и блистательный дуэт свиньи и суриката переворачивают сознание своей натуралистичностью. Ну а еще они все милые и пушистые, особенно маленький Симба, с его круглыми ушками и очаровательной мордочкой.

Единственное, что не очень удалось создателям, так это передать эмоции героев. Тут они стали заложниками реализма. «Лица» главных героев мимикой похвастаться не могут, все львы очень похожи между собой, и от этого иной раз устаешь. Зато пластика персонажей, шерсть, пух, мех, перья и прочее выглядят так, что хочется погладить.

То есть, помимо поучительной истории, дети получат еще и экскурсию по виртуальному зоосафари. Это, кстати, лишний повод сводить их в кино — где еще они смогут увидеть жирафов, слонов, львов и обезьян в естественной среде обитания? После «Короля Льва» уже легко можно поверить, что скоро не только актеров-животных заменит графика, но и актеров-людей. Во всяком случае, технически это уже возможно.

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