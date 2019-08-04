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Диетолог объяснила, почему сердечно-сосудистые заболевания «молодеют»

Иван Зубков
• 19:45 • 4 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Эксперт Гудрун Йонссон в издании MedicalXpress назвала лучшие способы, позволяющие снизить уровень сахара в крови. «Вечерняя Москва» спросила диетолога Елену Соломатину, чем опасно превышение этого уровня, как правильно его контролировать и к каким последствиям приведут различные формы диабета.

ДЕТАЛИ 

По словам Йонссон, недостаток питьевой воды приводит к снижению энергии, головным болям, обезвоживанию, которое мозг воспринимает за голод. Жидкость поможет почкам вывести лишний сахар. Также регулярные физические упражнения повышают чувствительность к инсулину. Спорт забирает излишки глюкозы, которые преобразуются в энергию для питания мышц. Кроме того, снизить сахар помогут продукты с низким гликемическим индексом. Клетчатка поможет предотвратить так называемые сахарные порывы. Пищевые волокна подавляют чувство голода и помогают бороться с тягой к сладкому.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

— В чем причина повышения сахара в крови и стала ли эта проблема более широко распространена?

— В молодости люди мало задумываются, что практически каждый из нас подвержен повышению сахара в крови. Поджелудочная железа хорошо работает, никто не следит за своим питанием, за уровнем стресса, хронического в том числе. В молодости многие вещи компенсируются, и мало кто среди молодых людей вообще задумывается над тем, что такое гликемический индекс продукта. Но после сорока, а может, уже и раньше, организм начнет давать сбой. Возникают инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа. Это когда инсулин вырабатывается, но не может протащить глюкозу в клетки. На это мало обращают внимание, так как единственная симптоматика, что может быть, — это такая утомляемость, которая снимается стаканом сладкого чая с конфетами. При этом диабете ничего не болит и нет каких-то ярко выраженных признаков. Поэтому его обнаруживают при диспансеризации, когда процесс зашел очень далеко.

— Что происходит дальше?

— Диабет начинает разрушать сосуды, повторюсь, что это не больно. Дальше откладывается холестерин, повышается давление. Оно тоже у 80% людей никак себя не проявляет, головную боль при нем чувствуют немногие. Поэтому многие бегают с давлением до тех пор, пока не грянет инсульт или инфаркт. И начинают удивляться: человек был всю жизнь таким здоровым и ни на что не жаловался, а тут он попадает в больницу или просто умирает по дороге на работу. И спрашивают родные: как это случилось? Но это произошло не внезапно, это очень часто начинается с тихих инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Сейчас их часто объединяют в один метаболический синдром. Этот недуг просто косит народонаселение, преимущественно полных мужчин. Они главные кандидаты на почетное звание диабетиков, гипертоников, инвалидов или мертвецов. К сожалению, техосмотр автомобиля люди делают куда чаще, чем осмотр своего тела, так как ездить без техосмотра машины нельзя, а ходить на работу без проверки здоровья — можно.

— Какие меры могут помочь?

— В городе, чтобы даже просто перекусить чем-то безвредным, надо очень сильно поднапрячься. А от этого и идут проблемы. Есть небольшой процент тех, кто как-то интересуется составом продуктов и их гликемическим индексом, но большинство об этом не задумывается. А есть те, кто даже и знают, но не придают этому значения, пока не случится самое страшное. Чтобы контролировать уровень сахара, надо не только проходить диспансеризацию, но и купить глюкометр, чтобы всегда иметь возможность его проверить. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. 

— Как правильно питаться, чтобы не развивался диабет?

— Нужно употреблять больше клетчатки, она содержится в овощах. Этим и хороша средиземноморская диета. Сахар при таком питании медленнее всасывается в кровь. Поэтому, даже если человек съел что-то сладкое, но вместе с овощами, то эта энергия в организм поступает порционно. В случае, если одни углеводы, они перерабатываются инсулином в жировую ткань. А чем больше жировой ткани, тем меньше работает сам инсулин. Не получается доставить в клетку глюкозу — она остается в кровяном русле, разъедает его. Туда устремляется холестерин, растет атеросклеротическая бляшка, кровь с трудом проходит, образуются тромбы. Если тромб оторвется, то будет либо летальный исход, либо инвалидность. Иногда человек спохватывается слишком поздно — когда сахар изъел его сосуды головного мозга. Тут уже ничем не поможешь. Наступает деменция. 

— Симптомы по ощущениям выявить почти невозможно?

— Подобные процессы сложно выявить самому. Это может быть головокружение, усталость, появление «мушек» перед глазами. Когда начинается инсульт, то пропадает потеря чувствительности конечностей, не получается поднять обе руки, достать до кончика носа или постоять на одной ноге. Поэтому в самом начале, если есть подозрение на повышенный сахар, нужно идти к эндокринологу, а там — в зависимости от степени поражения сердечно-сосудистой системы — к неврологу или кардиологу. Причин для серьезных последствий может быть много: человек, например, забыл, что когда-то болел ангиной, а это дало осложнение в виде ревматизма сердца, проблемы с клапаном. Дальше развивается мерцательная аритмия.

— Что станет с таким человеком?

— Одна моя пациентка понервничала в позитивном ключе: ее на праздник навестила внучка. В итоге повысилось давление, тромб оторвался, произошел обширнейший инсульт, и человек стал «овощем». А это просто была когда-то недолеченная ангина. Причем возраст всех таких заболеваний уменьшается. Это больше не недуги стариков — это 40 лет и раньше. И причина — неправильное питание и ненормальный образ жизни. Колбаса, газировка, торты каждый день. Такой вечный праздник. С одной стороны, у всех растут животы, а с другой — организм остается голодным, так как не хватает необходимых веществ для «строительства». И вот это причина омоложения эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

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