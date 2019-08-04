Организаторы беспорядков даже не пытались использовать легальные формы выражения протеста

Тем не менее в субботу, 3 августа, по данным столичной полиции, около полутора тысяч человек вышли на несанкционированную акцию в центре города. Ее организаторы заявляли, что таким образом протестуют против снятия с выборов в Мосгордуму около 20 независимых кандидатов.

Напомним, что соискателям думских мандатов отказано в регистрации по законным причинам — из-за фальсификаций при сборе подписей.

Так, по данным Мосгоризбиркома, в подписных листах обнаружены данные уже скончавшихся москвичей. Только у выдвиженца от Партии Возрождения России Александра Загородних при проверке выявлено 174 «мертвые души».

Среди других нарушений — несоответствие сведений избирателей, а также подписи с несуществующими паспортными данными. У 13 кандидатов, в числе которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Андрей Бабушкин, Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, в сумме подобных набралось более 9000.

— Когда некоторые кандидаты кричат, что им препятствуют в регистрации, они бы лучше разобрались со своими сборщиками — это же уголовная ответственность! — прокомментировал ситуацию после проверки подписей председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. — Я не знаю, как потом будут действовать окружные комиссии, но они вправе отправить эти материалы в правоохранительные органы.

При этом председатель Мосгоризбиркома заявлял о готовности лично встретиться с каждым недовольным решением Мосгоризбиркома.

Но мирное урегулирование вопроса, скорее всего, не входило в планы протестующих. Так, за различные правонарушения во время незаконной акции 3 августа, по данным Главного управления МВД РФ по Москве, были задержаны около 600 человек. Некоторые из них пришли на «мирную акцию», прихватив с собой травматическое оружие, электрошокеры, баллончики с перцовым газом. Были и те, кто намеренно провоцировал работников правоохранительных органов. А один так и вовсе, как выяснилось при проверке, находится в федеральном розыске по статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Между тем, согласно опросу ВЦИОМа, проведенному после попытки организации беспорядков 27 июля, более 60 процентов москвичей не считают чрезмерными действия полиции и Росгвардии. Так, с действиями властей «скорее согласны» 54 процента участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет. При этом горожане, у которых есть дети и внуки, отвечали положительно гораздо чаще. Применение силы как вынужденной меры для соблюдения закона поддерживают 63 процента респондентов в возрасте 45–50 лет. А в группе старше 60 лет этот показатель выше еще на 10 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Данилин, политолог:

— Мы все прекрасно понимаем, что выборы в Мосгордуму — не такая уж тема, чтобы устраивать столкновения с полицией. Тем более люди, которые это делают, не использовали все имеющиеся в их распоряжении легальные методы борьбы: не пошли в суд, не написали жалобу в избирком. Они не желают проводить разрешенные митинги, а устраивают несанкционированные беспорядки.

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