Марат Хуснуллин: Два триллиона потратят на комфорт москвичей

— Марат Шакирзянович, создание комфортной городской среды требует больших вложений. Чем подкреплены городские мегапроекты?

— Устойчивое развитие требует устойчивого финансирования. Именно по этой причине правительством Москвы принята Адресная инвестиционная программа на сумму 2,1 триллиона рублей, рассчитанная на три года — до 2021 года — и включающая в себя более 600 новых объектов: детсадов, школ, поликлиник, дорог, развязок и метро. 68 процентов программы направлено на развитие транспортной инфраструктуры.

— И в ближайшие годы ожидается увеличение сети метро и дорог?

— Это больше чем просто увеличение! К 2023 году в Москве произойдет настоящий прорыв в развитии транспортной системы. Протяженность метро и железных дорог составит тысячу километров: 555 километров метро и Московского центрального кольца и 446 километров Московских центральных диаметров. Количество пересадок вырастет с 63 до 123. Кроме того, с учетом уже построенных и реконструированных с 2011 по 2018 год дорог всего к 2023 году 1300 километров. По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), масштабная программа развития метрополитена, включая создание центральных диаметров, в будущем выведет российскую столицу в мировые лидеры по плотности сети и станций метро.

— Москвичи уже назвали метро городским мегапроектом. Какие станции, линии появятся в ближайшие годы?

— Будут продолжены работы по продлению существующих линий: Большого кольца, Некрасовской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской линий. Кроме того, мы запланировали строительство новых веток — в Коммунарку, Рублево-Архангельское и через Бирюлево до поселения Рязановское. Пока наши главные усилия сосредоточены на продлении Большого кольца метро, шесть станций из которого уже работают для пассажиров. Это самый масштабный проект в истории московского метростроения: 70 километров и 31 станция.

Но мы понимаем необходимость развития и других линий. Нами создан масштабный задел на будущее: в период с 2019 по 2023 год столичная подземка прирастет 135 километрами линий, 55 станциями и шестью новыми депо. Перспектива нового строительства метро предусматривает фактическое удвоение существующей системы метро и обеспечит шаговую доступность метро для 90 процентов москвичей. Сейчас программа выполнена на 65 процентов.

Согласно исследованиям международной компании McKinsey, это приблизит Москву к лидирующим позициям по доступности рельсового транспорта наравне с такими городами, как Мадрид, Париж, Токио и Нью-Йорк.

— А как оценивается влияние новых станций на развитие тех районов, куда впервые пришло метро?

— По данным исследования компании BCG, развитие Московского метрополитена существенно повысило качество жизни за счет экономии времени на проезд до мест работы и досуга для 600 тысяч жителей районов в зоне влияния новых станций. Строительство новых станций ускорило развитие экономики прилегающих территорий в зоне влияния новых линий, капитализация жилья в окружающих районах вырастает в среднем на 20 процентов. Есть и другой ощутимый плюс: ежегодная экономия времени москвичей благодаря запуску Московского центрального кольца составляет около 36 миллионов часов в год. МЦК повысил экономическую и социальную сбалансированность города: увеличил плотность транспортной инфраструктуры и улучшил качество жизни до полумиллиона пассажиров.

Строители (слева направо на переднем плане) Константин Пономаренко, Иван Тимофеев, Станислав Чуркин отмечают выход проходческого щита на станции «Нижегородская». Она объединит две линии — Большую кольцевую и Некрасовскую Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Еще один мегапроект — Московские центральные диаметры. Какая работа ведется по их запуску?

— По поручению мэра столицы ведутся работы по проектированию диаметральных маршрутов. Московские центральные диаметры — новые сквозные маршруты через город, благодаря которым 6 миллионов пассажиров, половина из которых москвичи, а половина — жители Подмосковья, смогут существенно экономить время в пути. К тому же МЦД дадут импульс развития прилегающим территориям.

МЦД — это: пять маршрутов, 446 километров путей и более 200 станций на территории Москвы и области. Среднее время поездки через город зай мет всего 45 минут. Сейчас программа развития Московских центральных диаметров утверждена. Первые два диаметра планируется запустить в 2019–2020 годах. Маршруты пройдут от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. В перспективе будет еще три диаметра: «Зеленоград — Раменское», «Апрелевка — Железнодорожный», «Пушкино — Домодедово».

— МЦК — состоявшийся проект, вызвавший большое одобрение горожан. Он получит дальнейшее развитие?

— Да, работа по развитию радиальных железнодорожных направлений и МЦК продолжается. Ведутся работы по строительству новых остановочных пунктов. Наша цель на ближайшие пять лет — обеспечить интеграцию железных дорог в единую систему рельсового городского транспорта столицы.

— А дороги?

— Прилагая большие усилия к развитию рельсового транспорта, мы ни на одну минуту не останавливали работы по развитию улично-дорожной сети. Москва входит в тройку мировых лидеров по дорожно-транспортному строительству. В пятилетней перспективе Москва планирует строить и реконструировать по 100 километров дорог в год. К 2023 году будет построено более 571 километра дорог, 150 тоннелей, мостов и эстакад.

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— Каким проектам в дорожном строительстве уделяется повышенное внимание?

— Ключевой проект — строительство хордового кольца из трех хорд: Северо-Западной, Северо-Восточной и Южной рокады. Общая протяженность хордового кольца составит 330 километров. Кроме того, мы уделяем большое внимание строительству дорог районного значения, дорог-связок на территории Новой Москвы.

— Дороги ведут к метро, вокзалам, МЦК. Как увязать все эти виды транспорта?

— Без удобных транспортно-пересадочных узлов невозможно создание эффективного транспортного каркаса города. Транспортные хабы есть в каждом крупном городе мира. Всего в Москве реализуется 97 ТПУ (35 построено), в рамках которых будет обеспечена возможность пересечений с линиями метро, радиальными линиями железных дорог и МЦК. Количество доступных для жителей пересадок вырастет вдвое. А два из построенных ТПУ — «Ховрино» и «Саларьево» — отвечают всем мировым стандартам и объединяют все виды общественного транспорта. Еще один плюс — хабы станут центрами притяжения инвестиций в московские районы и создадут новые рабочие места.

СПРАВКА

Марат Шакирзянович Хуснуллин родился в 1966 году в Казани. Трудовую деятельность начинал как лаборант обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института. До 2010 года работал в Татарстане, затем получил назначение в Москву. Вошел в состав столичного правительства. Имеет различные награды.

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