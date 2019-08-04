Дно и акваторию реки Яузы очистили специалисты Мосводостока
Специалисты Мосводостока очистили воды Яузы от бытового мусора. Об этом вчера сообщили в пресс-службе учреждения.
Очистка реки проводилась по запросу председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, к которому обратились жители района Свиблово.
Так, по словам москвичей, на прибрежных территориях порядок регулярно наводят экоактивисты, но дно реки и ее акваторию очистить могут только специально подготовленные люди.
— Здесь много отдыхающих, местные жители регулярно устраивают пикники, жарят шашлыки, однако далеко не все за собой убирают. Поэтому рано или поздно большинство оставленного людьми мусора попадает в воду, особенно много мы находим бутылок и пакетов, — прокомментировали в пресс-службе Мосводостока.
В учреждении уточнили, что подобные очистные работы необходимо проводить как в плановом режиме, так и точечно, по мере загрязнения реки.
К слову, пойма реки Яузы из-за ее красивой природы и ландшафта — исторически одно из любимых мест отдыха москвичей. Сейчас по просьбам жителей столицы ведется масштабное благоустройство и озеленение территории поймы. Общая площадь благоустройства составляет порядка 34,5 гектара.
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