Москвичей научили запускать дроны последнего поколения на семейном фестивале

На теннисном корте, покрытом в целях безопасности сеткой, кружат беспилотники на пульте управления — дроны. Поуправлять устройством предлагают всем желающим.

Здесь можно протестировать аппараты последнего поколения — детские, взрослые и даже гоночные, способные развивать скорость до 200 километров в час. Активнее всех дронами интересуются дети и подростки.

6-летняя Даша Мартинюк при виде необычных жужжащих устройств сама захотела «полетать». Тренер Евгений Буфетчиков дает ей пульт, помогает надеть видеошлем и приносит дрон, собранный специально для детей: он небольшого размера, плавный и с закрытыми лопастями — пораниться о такое устройство невозможно.

— Управлять легко: один рычажок на пульте регулирует скорость, другой — высоту, — рассказывает инструктор. — Взлететь дрон, рассчитанный на юных пилотов, может всего на высоту двух метров, а разогнаться — не более чем до пяти километров в час.

Когда беспилотник оказывается над землей, Даша вскрикивает.

— Ничего себе! Я как будто сама лечу! — восхищается девочка.

Евгений поясняет, что такой эффект создается с помощью камеры, закрепленной на корпусе дрона, которая в режиме реального времени передает изображение на экран видеошлема.

— В этом и заключается интерес таких полетов, — объясняет тренер. — У человека создается впечатление, что он сам парит в воздухе. Можно разгоняться, выполнять трюки, врезаться в препятствия. Почти как в «Формуле-1», только в нашем случае пилот находится в безопасности.

У 12-летнего Вовы Плавильщикова полететь удается не сразу: дрон постоянно сбивается и врезается в сетку.

— Ветер мешает держать курс, — объясняет он. — Все это похоже на эпизод из фильма. Хочу и себе такую игрушку!

Кстати, купить беспилотник и сразу запустить его во дворе не получится: в Москве запрещены любые полеты. Для запуска коптера необходимо получать у городских властей разрешение.

— Перед фестивалем мы запрашивали разрешение в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ. Как с автомобилем: хочешь ездить — получай права, — сказал Евгений Буфетчиков.

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