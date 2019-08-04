Врач заявила о снижении заболеваемости гепатитом в Москве

Каких успехов достигла столица в лечении этого заболевания, «ВМ» рассказала руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов инфекционной клинической больницы № 1, заместитель главного специалиста по инфекционным заболеваниям Департамента здравоохранения Москвы Елена Нурмухаметова.

— Сколько больных вирусными гепатитами в Москве?

— В 2018 году хронический вирусный гепатит В был выявлен у 1,5 тысячи человек, а С — почти у 7 тысяч.

— Где и как можно заразиться?

— Гепатиты В и С передаются в основном через кровь — при использовании нестерильных инструментов, например при маникюре, пирсинге, нанесении татуировок. Также заразиться можно при использовании общих средств личной гигиены. Заболевания могут передаваться и половым путем, а также от матери ребенку.

— Как можно самому определить болезнь?

— При острых вирусных гепатитах В и С клинические проявления могут быть неспецифичны: усталость, повышенная утомляемость, тяжесть в правом подреберье, тошнота, потеря аппетита. Может появиться желтуха, светлый цвет кала, темный цвет мочи. При этом зачастую выраженных клинических проявлений при острых гепатитах может не быть, и если пациент за медицинской помощью не обращается, процесс переходит в хроническую форму. Так, при остром гепатите С хронизация инфекции происходит примерно в 80 процентах случаев, при гепатите В — в 10 процентах.

— Может ли пациент получить бесплатные лекарства?

— Да, с 2016 года в Москве действует программа по обеспечению пациентов с хроническими вирусными гепатитами современными препаратами, на закупку которых ежегодно выделяется около 2 миллиардов рублей. Бесплатной терапией москвичей обеспечивают в Центре по лечению хронических вирусных гепатитов Инфекционной клинической больницы № 1. За время работы программы современное лечение гепатита С уже получили более 10 тысяч пациентов. Его эффективность соответствует мировым стандартам — свыше 95 процентов пациентов полностью излечиваются от гепатита С.

— Какие мифы о гепатите существуют?

— Главное заблуждение — что гепатит не лечится. Например, недавно к нам обратился молодой человек. После обнаружения у него гепатита С он впал в тяжелую депрессию, ушел с работы. Но мы его вылечили, молодой человек счастлив, вернулся к работе. Сейчас в арсенале медиков есть современные противовирусные препараты, способные полностью вылечить человека от гепатита С и взять под контроль вирус гепатита В. Бесплатное лечение может получить любой житель Москвы. Кроме того, от гепатита В есть вакцина, которую получают все дети при рождении. Необходимо помнить, что вовремя начатое лечение позволяет избежать последствий и осложнений.

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