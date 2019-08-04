Эксперты рассказали, что ждет участников несанкционированной акции

Возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса РФ «Масcовые беспорядки». Вместе с экспертами «ВМ» разбиралась, насколько соответствует эта статья составу преступления и что может грозить участникам протестной акции.

Первые обвинения предъявили участнику акции Евгению Коваленко, бросившему урну в сотрудника правоохранительных органов. Его обвиняют по 318 статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти».

Свою вину Коваленко признал, да и как тут не признать? Его группа поддержки снимала «геройский» бросок на видео, а вокруг была толпа свидетелей. Однако если с Коваленко все понятно, то что грозит Алексею Миняйло, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву и другим участникам акции из числа задержанных? Им вменяют статью 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Массовые беспорядки».

По данным столичного Следственного комитета, накануне проведения несанкционированного митинга группа лиц неоднократно размещала в сети призывы принять участие в акции. Было бы откровенным лицемерием предположить, что организаторы не догадывались, во что может превратиться несанкционированная акция.

— В результате противоправных действий 27 июля 2019 года участники несогласованной акции в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, а также совершали иные противоправные действия, — сообщили представители Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Зачастую 212 статья УК ассоциируется с организацией массовых беспорядков с применением оружия, взрывчатых веществ, с погромами и поджогами. Однако пункт первый статьи 212 начинается со слов «Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием...» Кроме того, статья предполагает и другие составы преступления: подстрекательство, вербовка, призыв к беспорядкам и само участие в них.

— Мы изучали судебную практику, и могу сказать, что применение насилия при наличии других данных образует состав преступления. Кроме того, не только применение насилия, но и угроза применения, — отмечает юрист Василий Пашкевич. — Нужно же понимать, что массовое скопление людей, шествие вполне может перерасти в причинение вреда неопределенному кругу лиц.

Наказание за организацию массовых беспорядков суровое — до 15 лет лишения свободы. За участие в них можно получить до восьми лет. Призывы к массовым беспорядкам караются ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

— На начальном этапе можно сказать, что имел место факт насилия. При этом не конкретизировано, что оно должно быть применено к прохожим. В данном случае насилие в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка, также может быть составляющей частью объективной стороны этого преступления, — объясняет Василий Пашкевич. — Таким образом, за организацию или участие в несанкционированной акции при подтвержденном факте насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов могут быть основания для возбуждения дела сразу по двум статьям: 212-й и 318-й.

Любители кидаться в сотрудников полиции или Росгвардии различными предметами должны помнить о том, что есть еще и 317 статья УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», и она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства нарушения закона более 10 гражданами, принимавшими наиболее активное участие в митинге.

А КАК У НИХ

— В Великобритании для участников массовых беспорядков предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы. Провокации и подстрекательства к насилию наказываются сроком до 6 месяцев или штрафом до 5000 евро.

— В Германии закон предусматривает уголовное наказание за вызов или провоцирование массовых беспорядков и даже за намерение осуществить такое деяние. Полиция при разгоне демонстраций имеет право применять дубинки, слезоточивый газ, водометы, а при необходимости и огнестрельное оружие.

— Во Франции участникам запрещенной демонстрации грозит шесть месяцев тюрьмы. Полиция может применить силу без предварительного предупреждения, если насильственные действия направлены против них или если органы охраны правопорядка не в состоянии иначе защитить территорию, которую они занимают.

— В Италии участникам собраний, подпадающих под определение «нежелательное скопление народа», грозит лишение свободы на срок до года. А полицейские имеют право применить силу после трех устных предупреждений.

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