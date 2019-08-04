Эксперты подвели итоги развития автомобильного рынка Москвы

Оказывается, средняя цена автомобиля выросла на 2,7 процента — по сравнению с тем же периодом 2018 года, и достигла 551 тысячи рублей.

Средний возраст моделей вырос, приблизившись к 12 годам. Самой популярной моделью оказался Ford Focus, который был лидером продаж и в 2018 году. Его средняя цена была 339 тысяч рублей. Дешевле всего продавались Lada-2114 Samara и Daewoo Nexia — по 109 тысяч рублей каждая. Дороже всего покупали Skoda Octavia — в среднем за 534 тысячи рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил:

— Автопарк, к сожалению, стареет по всей России. В 2014 году средний возраст автомобиля был 10,5 года, а сейчас уже 12,8. Так что Москва с 12 годами еще вполне прилично выглядит. Вообще, автомобиль 12-летнего возраста — это не обязательно хлам. Все зависит от того, как именно его содержать. Можно и за год превратить машину в кусок железа. А можно безопасно ездить и на 15-летней.

По мнению эксперта, в ближайшие годы тренд не изменится. Мы будем покупать все более возрастные и дешевые автомобили, потому что покупательская способность населения не растет. Зато заработают автосервисы.

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