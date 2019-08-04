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Названы пять лучших дизельных кроссоверов и внедорожников до 800 тысяч рублей

Илья Зуев
• 08:41 • 4 августа 2019
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Фото: Максим Аносов, "Вечерняя Москва"

Названы пять лучших внедорожников и кроссоверов, которые можно приобрести на вторичном рынке России по цене до 800 тысяч рублей. Он был составлен экспертами профильного портала «АвтоВзгляд».

При составлении списка были использованы исключительно модели не старше 2014 года выпуска.

Лидером в указанном ценовом сегменте стал автомобиль Renault Duster. Машину не старше пяти лет можно приобрести даже за 500 тысяч рублей. Модель доступна в двух вариантах, мощностью в 90 и 109 лошадиных сил, укомплектованных шестидиапазонной МКПП.

На втором месте расположился китайский Great Wall Hover H5. Автомобиль с двухлитровым турбодвигателем, обладающий мощностью в 143 лошадиных силы, также обойдется покупателю примерно в 500 тысяч рублей.

Третье место эксперты отдали отечественному УАЗ «Патриот». Российская машина с дизелем на 2,2 литра является самой дешевой в рейтинге — на нее придется потратить примерно 400 тысяч рублей. На 100 километров автомобилю потребуется не более 9,5 литра топлива.

Четвертое место досталось SsangYong 2014 года выпуска. За модель с турбодизельным двигателем объемом два литра, обладающую мощностью в 249 лошадиных сил, придется заплатить приблизительно 600 тысяч рублей. Данному производителю досталось и последнее, пятое место. Корейский SsangYong Kyron за те же 600 тысяч рублей отличается от предыдущей модели двигателем мощностью в 141 лошадиную силу, а приобрести машину можно с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

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