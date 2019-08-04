Названы ошибки, из-за которых могут не пустить в самолет
Эксперты туристического сервиса перечислили наиболее распространенные ошибки, из-за которых туристов могут не пустить на борт самолета.
Как отмечают авторы исследования, чаще всего проблема заключается в путанице с рейсом: вместо пункта назначения человек приобретает билет на обратный рейс и спохватывается, когда обменять или вернуть билет уже поздно.
Нередки случаи, когда турист путает месяц, на который ему нужен билет. Эксперты предупреждают, что покупая новый билет, не аннулировав прежний, человек рискует остаться ни с чем: многие перевозчики не допускают двойного бронирования и могут автоматически аннулировать нужный билет, причем не предупреждая пассажира.
Ошибки в написании имени и фамилии пассажира, номера паспорта или типа документа, удостоверяющего личность, также могут сыграть роковую роль — как и ошибочное написание русского имени в латинской раскладке вместо кириллицы.
Наконец, при покупке единого билета на стыковочный перелет следует учесть, что неявка на любой рейс в цепочке чревата аннулированием всех билетов, если не предупредить перевозчика о возникшей накладке, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру».
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