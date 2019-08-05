Средняя зарплата в России за 20 лет выросла в 20 раз
Исследование агентства РИА Рейтинг показало, что за последние 20 лет среднестатистическая заработная плата в России увеличилась в 20 раз.
Эксперты оценили медианную зарплату — значение, ниже и выше которого имеют доход исследуемое количество работников (у одной половины рассматриваемых работников зарплата ниже данного показателя, у второй половины — выше).
В 2019 году данный показатель зафиксирован на уровне 30 тысяч рублей — это в 20 раз превышает показатель 20-летней давности, говорится в исследовании.
Основными факторами, влияющими на уровень заработной платы, остаются профессия и отрасль занятости, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования РИА Рейтинг.
Ранее заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Егорова оценила разницу между уровнем дохода наиболее высокооплачиваемого и самого низкооплачиваемого работника в России.
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