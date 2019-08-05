Россияне стали больше тратить на отдых внутри страны
Вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин рассказал, что с 2018 года затраты россиян на отдых внутри страны выросли в диапазоне от 10 до 15 процентов.
В стоимостном выражении показатель увеличился с 43 тысяч рублей в 2018 году до 46 тысяч рублей в текущем году, уточнил Барзыкин.
Эксперт связывает это как с инфляцией, так и с повышением запросов отдыхающих, которые осваивают новые направления туризма, в том числе гастрономический, экстремальный, спортивный.
Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева подтвердила рост затрат наших сограждан на внутрироссийские туристические поездки, объяснив это подорожанием авиабилетов и повышением налога на добавленную стоимость, пишут «Известия».
Ранее эксперты провели исследование, которое показало, на что тратят деньги российские туристы за рубежом.
Читайте также: Госдума предложила гражданам отдыхать в России