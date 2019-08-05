Власти Египта раскрыли подробности реставрации саркофага Тутанхамона
Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани рассказал о ходе работ по реставрации одного из саркофагов древнеегипетского фараона Тутанхамона.
Как уточнил министр, пресловутый саркофаг — третий из обнаруженных в усыпальнице фараона. Реликвию решили отреставрировать, чтобы затем экспонировать вместе с двумя другими саркофагами из гробницы Тутанхамона.
За время, прошедшее после обнаружения усыпальницы в 1922 году, влажность и прочие внешние факторы оказали негативное влияние на состояние саркофага: повреждены как украшающие его пластины из золота, так и деревянная основа.
Чтобы минимизировать риск дополнительных повреждений, саркофаг перевозили с максимальными мерами предосторожности, исключающими малейшую тряску, затем провели карантин и стерилизацию, сообщается на официальном сайте министерства по делам памятников древности Египта.
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Restoration work begins on Tutankhamun gilded coffin at the Grand Egyptian Museum fore the first time since its discovery in 1922-Press Conference #egypt #egyptology #archaeology #restoration #tutankhamuntomb #kings #newspapers #grand_egyptian_museum
Публикация от Ministry of Antiquities (@ministry_antiquities)
Ранее исследователи из Университета Кертина (Австралия) установили, что найденный в гробнице фараона Тутанхамона амулет изготовлен из внеземных материалов.
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