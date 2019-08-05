Минздрав занялся развитием института офисных врачей
Заместитель руководителя аппарата российского правительства Ольга Кривонос подписала распоряжение, предписывающее Министерству здравоохранения проработать предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве.
Профильным ведомствам и заинтересованным министерствам поручено поделиться с Минздравом своими соображениями по развитию института офисных врачей — в том числе по мерам стимулирования компаний к открытию офисных медицинских пунктов.
Предполагается, что работу медиков в таких пунктах будут оплачивать за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, а компаниям возместят расходы на организацию медпунктов.
Как напомнил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов, в Советском Союзе функционировала система цеховых врачей, в рамках которой можно было организовать осмотры работников перед и после смены, получить первичную консультацию терапевта, пройти вакцинацию.
Однако в организации подобной системы в современных реалиях эксперт видит нерешенный момент — источник финансирования: средств из фонда ОМС на эти цели не хватит, цитируют Сафонова «Известия».
Ранее в Минздраве подсчитали, что каждый гражданин страны в среднем посещает медицинские учреждения восемь раз за 12 месяцев.
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