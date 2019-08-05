Пользователи социальной сети назвали самые популярные места Москвы

С каждым годом Москва становится популярнее у туристов. По итогам 2017 года столица заняла второе место в рейтинге самых фотографируемых мировых городов по версии социальной сети Instagram. Опираясь на мнения пользователей, комитет по туризму подготовил список самых популярных достопримечательностей Москвы.

За 2018 год столицу посетили 23,5 миллиона человек, из которых 5,5 миллиона являются иностранцами. В первую очередь они отправляются в сторону Кремля и Красной площади — эти места суммарно появились на 4,13 миллиона фото и видео, опубликованных с хештегами #красная площадь, #redsquare и #кремль. Фотографии Кремлевской стены, красных башен Кремля с курантами и храма Василия Блаженного являются такими же безошибочно узнаваемыми символами, как Биг-Бен или Эйфелева башня.

Еще одно из узнаваемых мест города — Никольская улица, ставшая особенно популярной после прошлогоднего чемпионата мира по футболу. Сейчас на ней работают многочисленные рестораны и кафе, а уличные музыканты дают импровизированные концерты.

Одним из излюбленных туристических мест столицы является ВДНХ. Число публикаций в этом году, когда выставка празднует свой 80-летний юбилей, уже превысило 1,9 миллиона. Здесь можно посетить уникальные павильоны и фонтаны, погулять на природе или принять участие в народных гуляньях.

Свыше 840 тысяч раз была отмечена на фотографиях старинная московская улица Арбат. Одной из ее отличительных особенностей является то, что современные постройки соседствуют со старинными историческими зданиями. Здесь в разные годы жили Александр Пушкин, Булат Окуджава и различные дворянские семьи.

Также среди туристов популярны деловой центр «Москва-Сити», здание МГУ на Воробьевых горах, парк Победы на Поклонной Горе, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Большой театр и музей-усадьба «Измайлово», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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